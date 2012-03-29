- Розвиток первинної медичної ланки і турбота про новонароджених — головні завдання медичної галузі столиці на 2012 рік. Що б ви особисто відзначили в контексті розвитку галузі?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Реформа системи охорони здоров’я є найбільш складною у будь-якій державі. На мою думку, фундаментом всіх позитивних змін повинна бути наявність лікаря поруч з мешканцем столиці. Спеціаліст медичної сфери має бути, по-перше, кваліфікованим, по-друге, потрібно, щоб він був заохоченим, по-третє, щоб він мав за обов’язок не допускати хвороби людей. Для виконання цих завдань немає іншого способу, як сімейний лікар - фахівець, який знаходиться поруч з тими, кого він обслуговує. Сьогодні в місті вже є понад 100 амбулаторій і ми продовжуємо наближувати медичного фахівця до пацієнтів. Були випадки, коли відстань від місця проживання людини до найближчої поліклініки складала 7-8 кілометрів. Звичайно, на таких відстанях навряд чи можна надавати ефективну допомогу, особливо з точки зору профілактики захворювання. Сьогодні ж є проблеми з кваліфікацією сімейних лікарів. Вона однозначно має бути вищою за ту, що мають дільничні спеціалісти. Містом передбачені цілеспрямовані програми з підготовки фахівців, які будуть працювати в цій галузі.