Київ, 29 березня. УНІАН. У Київському університеті права НАН України відкрито філію Київського молодіжного центру праці.

Як повідомили УНІАН в Святошинській райдержадміністрації, в урочистій церемонії взяли участь ректор, професор, заслужений юрист України, заступник голови Союзу юристів України Юрій Бошицький, начальник Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА Володимир Вовк, директор КМЦП Олександр Нагурний.

Метою створення філії Київського молодіжного центру праці є вирішення питань працевлаштування молоді, надання молоді щоденної та різноманітної допомоги з питань тимчасового працевлаштування, перепідготовка та підвищення кваліфікації молоді, захист прав молоді на ринку праці, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, координація та розвиток молодіжних міжнародних програм.

