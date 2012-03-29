Метрополітену не вистачає фінансування на заходи безпеки

Київ, 29 березня. УНІАН. Заступник начальника метрополітену, головний ревізор з безпеки руху комунального підприємства "Київський метрополітен" Валерій Мелещенко заявляє про недостатність обсягів фінансування для забезпечення належної безпеки в столичному метро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Мелещенко сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Проблеми з кожним роком збільшуються. Обладнання старіє, його треба міняти, міняти в певні терміни. На сьогодні ми дійшли до такого варіанту, коли ми вже половину терміну тільки виконуємо. Через те, що недостатнє фінансування. Приміром, якщо виробу належить відпрацювати, припустимо, три роки - ми його експлуатуємо 4 роки. Тому виникають проблеми. Всі програми з пожежних питань - практично жодна з них не виконана, а якщо виконується, то на мінімальні обсяги", - сказав В.Мелещенко.

Представник КП "Київський метрополітен" виділив чотири проблеми, які необхідно вирішити насамперед для забезпечення належної безпеки в київському метро.

Зокрема, йдеться про необхідність зміцнення грунтів на Печерсько-Сирецькій лінії. "А для цього треба 106 млн. грн.", - уточнив В.Мелещенко.

Крім того, за його словами, необхідно обладнати 160 вагонів системою реєстрації параметрів руху вагону. "Це аналог так званих "чорних ящиків" у літаках. Тоді ми зможемо контролювати роботу машиніста", - пояснив він.

"Треба завершити реконструкцію радіозв`язку на Печерсько-Сирецькій лінії, а для цього потрібно 11,2 млн. грн. І останнє. Треба обладнати станції системами відеоспостереження. На сьогодні з 50 станцій у нас 20 обладнано відеоспостереженням, з яких 8 - не мають архівації подій. Тому нам необхідно забезпечити відеоспостереження на всіх станціях і створити центр моніторингу для того, щоб ми могли контролювати ситуацію в метрополітені. А це — 174 млн. грн.", - повідомив В.Мелещенко.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога в листі, адресованому Кабінету міністрів, висловив занепокоєння станом забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об`єктах Київського метрополітену і готовності підприємства реагувати на можливі надзвичайні ситуації.

В.Балога зазначив, що на підприємстві тривалий час не виконується кілька цільових програм Київської міської держадміністрації, спрямованих на посилення протипожежного захисту об`єктів. Практично не фінансуються заходи щодо підвищення пожежної безпеки кабельних мереж. Також потребують ревізії і модернізації системи автоматичного захисту на більшості станцій метрополітену і системи димовидалення повітря з перегінних тунелів і станційних споруд.

У листі наголошується, що метрополітен не обладнаний системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення людей у разі небезпеки. Крім того, адміністрація підприємства не приділяє належної уваги забезпеченню працівників метрополітену індивідуальними засобами хімічного захисту.