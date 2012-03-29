Електронний уряд в Києві запрацює в першому півріччі 2013 року

Київ. 29 березня. УНІАН. Завершити впровадження електронного уряду в Києві планується в першому півріччі 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в інтерв’ю журналістам.

“Що стосується проекту електронний уряд, то активна стадія його реалізації розпочинається у другому півріччі поточного року. І завершуємо ми його в першому півріччі 2013 р. Ми практично вже сьогодні маємо календарний план його виконання, робіт по цьому проекту і заходів, які повинні реалізувати. Фінансування ми розпочали з міського бюджету. Тому протягом календарного року ми вам з задоволенням представимо його комплексну реалізацію”, - поінформував голова КМДА.

Водночас, за його словами, вже за перший квартал реалізації проекту будуть впроваджені окремі локальні підпроекти, які пов’язані єдиною перспективою.

Довідка УНІАН. Програму розвитку електронного урядування в Києві Київрада затвердила 10 листопада 2011 р. Документ підготовлений Київською міськдержадміністрацією. За словами заступника голови КМДА Олександра Пузанова, завдяки реалізації програми розвитку електронного урядування Київ стане більш сучасним та комфортним для життя.

«Деякі потреби у державних послугах кияни зможуть задовольняти, не виходячи з дому. Наприклад, можна буде отримати необхідні документи або без черги здати звітність через інтернет», – сказав О.ПУЗАНОВ.