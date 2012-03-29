Пожежу на "Осокорках" пов'язують з ремонтом проспекту Бажана

Київ, 29 березня. УНІАН. Заступник начальника метрополітену, головний ревізор з безпеки руху комунального підприємства "Київський метрополітен" Валерій Мелещенко заявляє, що пожежа на станції "Осокорки" 14 березня виникла внаслідок порушень комунікацій метро в результаті робіт з реконструкції проспекту Бажана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Мелещенко сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Первинною причиною цієї події було те, що на сьогодн в районі станції "Осокорки" та інших станцій проходить реконструкція проспекту Бажана. Реконструкція іде варварськими методами — немає ніякої документації, з метрополітеном ніхто ці роботи не погоджував. Там працювала важка техніка, порушена гідроізоляція метрополітену", - сказав В.Мелещенко.

За його словами, внаслідок розгерметизації в метро сталося коротке замикання і займання світильників. "Ми вже зверталися в "Київавтодор", але поки що на наше звернення керівництво цього підприємства не відреагувало і продовжує виконувати роботи в зоні дії метрополітену без узгодження і попередження метрополітену", - повідомив В.Мелещенко.

У свою чергу, заступник начальника служби воєнізованої охорони — начальник відділу пожежного нагляду і технічних засобів охорони КП "Київський метрополітен" Петро Челован додав, що наслідки неузгоджених дорожніх робіт досі не ліквідовані. За його словами, пошкоджені кабелі, які забезпечують електроенергією ряд станцій метро, зокрема й "Позняки". "Це теж проблема. Це порушення нормальної системи постачання об`єктів метрополітену. І це наслідок реконструкції проспекту Бажана", - зазначив він.

У свою чергу, директор департаменту пожежної безпеки Державної інспекції техногенної безпеки Михайло Байтала підкреслив, що керівництво КП "Київський метрополітен" приділяє недостатньо уваги питанням безпеки перевезення пасажирів. "Було кілька програм — з 2002 по 2010 рік, відповідно до яких треба було замінити 71,53 км силових кабелів. На сьогодні замінено 28,24 км. Це всього 30%", - уточнив фахівець.

За його словами, в результаті розслідування причин займання також встановлено, що системи вентиляції в метро технічно застаріли, а заміна обладнання проводиться несвоєчасно. "Через два місяці буде Євро-2012. І в питаннях безпеки не може бути ніяких дрібниць. Протягом місяця метрополітен має вирішити всі ці питання", - підкреслив М.Байтала.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня о 16.42 на станції «Осокорки» сталося займання електропроводки ламп освітлення, внаслідок чого виникло задимлення вестибуля. У зв`язку з цим були закриті на вхід станції метро «Славутич», «Осокорки», «Позняки» та організований рух потягів на ділянках станцій «Сирець» – «Видубичі», «Харківська», – «Червоний Хутір».

О 19.32 робота станцій «Славутич» і «Позняки» була відновлена. Мимо станції «Осокорки» потяги слідували без зупинки.

15 березня о 5.45 станція «Осокорки» відновила роботу в звичному режимі.

27 березня міністр надзвичайних ситуацій Віктора Балога в листі, адресованому Кабінету міністрів, висловив занепокоєння становищем забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об`єктах Київського метрополітену і готовності підприємства реагувати на можливі надзвичайні ситуації.

В.Балога зазначив, що на підприємстві тривалий час не виконуються кілька цільових програм Київської міської держадміністрації, спрямованих на посилення протипожежного захисту об`єктів. Практично не фінансуються заходи щодо підвищення пожежної безпеки кабельних мереж. Також потребують ревізії і модернізації системи автоматичного захисту на більшості станцій метрополітену і системи димовидалення повітря з перегінних тунелів і станційних споруд.

У листі наголошується, що метрополітен не обладнаний системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та сповіщення людей у разі небезпеки. Крім того, адміністрація підприємства не приділяє належної уваги забезпеченню працівників метрополітену індивідуальними засобами хімічного захисту.