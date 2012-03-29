Інвестконкурси по паркінгах можуть оголосити вже у травні

Київ. 28 березня. УНІАН. Комунальне підприємство «Київсистемоменеджмент» у травні-червні цього року готове почати проведення конкурсів із залучення інвесторів для будівництва паркінгів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор комунального управління КП «Київсистемоменеджмент» Олександр Падалко в ході першого Київського інвестиційного форуму.

«Ми готові, починаючи з травня й червня місяця, проводити інвестиційні конкурси на залучення інвесторів», - сказав він.

У свою чергу начальник Головного управління транспорту та зв`язку КМДА Євген Водолазов повідомив, що Київ відчуває нестачу в близько 230-250 тис. паркомісцях, оскільки існуючих близько 70 тис. паркомісць при 2,8 млн. жителів - це набагато менше, ніж у Європі.

За його даними, на кінець травня за рахунок будівництва об`єктів до Євро-2012 у столиці функціонуватиме 2 682 паркомісця в центрі міста.

Є.Водолазов зазначив, що для інвесторів пропонуються проекти в трьох напрямках: облаштування денних парковок зі зручною системою оплати й зрозумілою схемою розміщення, будівництво паркінгів у центрі міста, а також будівництво перехоплюючих паркінгів на околицях міста біля станцій метрополітену.

За словами начальника ГУ транспорту та зв`язку, орієнтовна сума інвестицій в облаштування 170 денних паркувальних майданчиків на 6 268 місць становитиме 33,5 млн. грн.

При цьому місто пропонує п`ять майданчиків під будівництво перехоплюючих паркінгів на в`їздах до міста: по вул. Академіка Палладіна, 23 (на 500 місць, вартість проекту - 11,2 млн. грн), по вул. Поліській (на 300 місць, вартість проекту - 39,4 млн. грн), по вул. Щусєва (на 350 місць, вартість проекту - 45,9 млн. грн), на пл. Героїв Бреста (на 600 місць, вартість проекту - 104,3 млн. грн), по пр. Перемоги, 84-а (на 400 місць, вартість проекту - 87,2 млн. грн).

Крім того, інвесторам пропонується також будівництво підземних паркінгів у центральній частині міста. Зокрема, йдеться про реконструкцію паркінгу по вул. Грінченка на 700 машиномісць, розташованого на земельній ділянці площею 0,4 га, а також про будівництво підземного паркінгу по вул. Прорізній вартістю 64,6 млн. грн і підземного паркінгу на Хрещатику (від вул. Інститутської до Європейської пл.) на 400 місць, інвестиції в будівництво якого оцінюються в 96,7 млн. грн.

Згідно з презентацією проекту будівництва паркінгів у столиці, укладення договорів з інвесторами щодо будівництва денних парковок намічено на липень ц.р., щодо будівництва перехоплюючих паркінгів - на серпень, щодо будівництва багаторівневих паркінгів - на вересень.