Попов очікує від Інвестфоруму угод на мінімум 50 млрд. грн.

Київ. 29 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов розраховує, що за результатами першого Київського інвестиційного форуму будуть підписані угоди про реалізацію проектів на загальну суму мінімум 50 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав в інтерв’ю журналістам.

"Готуючись до форуму ми вважали, що позитивним результатом може бути підписання відповідних угод з визначення партнерів і реалізація проектів на суму приблизно 20-25 млрд. грн. Я на сьогоднішній час розумію, що це буде мінімум удвічі більше - мінімум 50 млрд. грн. Ми остаточно підведемо підсумки, може навіть не сьогодні, а це відбудеться в понеділок, але попередньо я можу сказати, що мінімум на 50 млрд. У нас будуть реальні партнери по реальним проектам, які ми в цьому році розпочнемо реалізовувати в Києві”, - заявив О.Попов.

У свою чергу, директор Фонду “Ефективне управління” Наталія Ізосімова зазначила: “Сьогодні інтерес до форуму був величезним. І це для нас дуже важливий сигнал, який говорить про те, що інвестори все-таки в першу чергу йдуть туди, де їм зрозуміла стратегія розвитку"

Довідка УНІАН. Перший інвестиційний форум організований Київською міською державною адміністрацією, Фондом «Ефективне управління» та світовим виданням Financial Times.