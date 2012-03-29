Першу чергу «Київ-Сіті» почнуть орієнтовно наприкінці 2014 року

Київ. 29 березня. УНІАН. Початок будівництва першої черги міжнародного ділового району «Київ-Сіті» планують у IV кварталі 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний архітектор Києва Сергій Целовальник під час першого Київського інвестиційного форуму.

За його словами, планується, що місце розташування ділового району буде визначено інвестором у другому кварталі 2012 року.

При цьому очікується, що міжнародна консалтингова компанія з питань нерухомості DTZ, яку обрано консультантом проекту, до кінця червня п.р. проведе незалежний аналіз кращого використання всіх 5 ділянок, розробить детальну маркетингову концепцію «Київ-Сіті».

Передбачається, що до кінця поточного року розпочнуться підготовчі роботи за проектом та його реалізація.

С.Целовальник відзначив, що у першому кварталі 2013 року планується провести тендер на девелопмент окремих об`єктів у складі району, а наприкінці 2014 року — розпочати реалізацію першої черги проекту.

Він уточнив, що для реалізації цього проекту розглядається п`ять ділянок: на Одеській площі (площею 240 га), на Дніпровській набережній (140 га), на Нижній Теличці (160 га), на Осокорках-Північних (150 га), біля озера Вирлиця (110 га).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов підписав шість меморандумів про співпрацю і наміри реалізувати інвестиційні проекти в столиці на загальну суму понад 30 млрд грн. Серед них - меморандум з Державним агентством з інвестицій і управління національними проектами України про реалізацію проекту міжнародного ділового району «Київ-Сіті» як складової національного проекту «Місто майбутнього».