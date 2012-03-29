У «Парку Київська Русь» пройдуть Дні слов’янського гумору

Київ. 29 березня. УНІАН. Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» підготував до Дня гумору спеціальну програму - 31 березня та 1 квітня в Парку пройдуть Дні слов’янського гумору. Про це УНІАН повідомили у прес-службі парку.

«Театр Парку за зимовий період скучив за своїми глядачами та готовий вразити насиченими театралізованими постановками. У програмі дійства: жартівливі майстер-класи, виступи, конкурси, запальні хороводи, розважальний турнір скоморохів, танцювальний майстер-клас від улюбленого персонажу Парку – потішного Ведмедя», - розповіли у прес-службі.

Кінний театр «Парку Київська Русь» порадує відвідувачів видовищними трюковими виступами.

На території парку працюватиме середньовічний тир, костюмерна. Кожен гість парку матиме змогу взяти участь у театральній програмі і спробувати себе у ролі лучника, вершника або жителя Давнього Києва.

Нагадуємо, що школярі зі всієї України мають змогу відвідати захід безкоштовно, адже Парк проводить Всеукраїнську благодійну дитячу акцію «Новий Древній Київ».