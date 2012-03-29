У «Парку Київська Русь» пройдуть Дні слов’янського гумору

14:51, 29 березня 2012
Київ
0

31 березня та 1 квітня

Київ. 29 березня. УНІАН. Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» підготував до Дня гумору спеціальну програму - 31 березня та 1 квітня в Парку пройдуть Дні слов’янського гумору. Про це УНІАН повідомили у прес-службі парку.

«Театр Парку за зимовий період скучив за своїми глядачами та готовий вразити насиченими театралізованими постановками. У програмі дійства: жартівливі майстер-класи, виступи, конкурси, запальні хороводи, розважальний турнір скоморохів, танцювальний майстер-клас від улюбленого персонажу Парку – потішного Ведмедя», - розповіли у прес-службі.

Кінний театр «Парку Київська Русь» порадує відвідувачів видовищними трюковими виступами.

На території парку працюватиме середньовічний тир, костюмерна. Кожен гість парку матиме змогу взяти участь у театральній програмі і спробувати себе у ролі лучника, вершника або жителя Давнього Києва.

Нагадуємо, що школярі зі всієї України мають змогу відвідати захід безкоштовно, адже Парк проводить Всеукраїнську благодійну дитячу акцію «Новий Древній Київ».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter