- За 2 місяці апарат КМДА пропонується скоротити на 10%. Чого все ж таки більше в цьому рішенні: “менше чиновників — менше витрат” чи “менше чиновників — більше порядку і персональної відповідальності”?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Досить складно визначитися з більш важливим фактором. З одного боку, більше порядку означає менше бюрократії, зловживань, швидша динаміка проходження документів і оперативне реагування на запити від суспільства. З іншого боку, важливим є те, що ми не перший рік починаємо заощаджувати бюджетні кошти. Окрім скорочення кількості персоналу ми скорочуємо і кількість авто: з 76 до 45. Цей економічний ефект ми можемо використати на інші видатки, наприклад, соціальну сферу, дітей. Я як керівник відчуваю, що бюрократичний апарат занадто великий і віддача від нього не така, як хотілося б. Безумовно, що необхідно певні функції перерозподілити, десь скоротити, а десь посилити апарат. Потрібно, щоб наші співробітники були готові вирішувати амбіційні завдання, які перед ними поставлені.