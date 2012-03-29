До Музею Булгакова організують тимчасові проходи

Київ. 29 березня. УНІАН. Під час реконструкції Андріївського узвозу для відвідувачів організують тимчасові проходи до Музею Булгакова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов повідомив в інтерв’ю журналістам.

“Те, що сьогодні Музей Булгакова тимчасово не працює, це пов’язано тільки з тим, що обмежено доступ людей до музею, бо проводяться будівельні роботи”, - підкреслив О.Попов.

Він пояснив, що влада не має намірів закривати музей. “Це тимчасово таке рішення. Причому його прийняли самі працівники музею. Хоча вчора це питання було обговорено. І там тимчасові проходи до музею повинні бути організовані з тим, щоб він поновив свою роботу”, - запевнив керівник міськдержадміністрації.

Відповідаючи на запитання журналістів, О.Попов повідомив, що міська держадміністрація отримала всі необхідні узгодження відповідних міністерств та відомств на проведення робіт з реконструкції Андріївського узвозу. “Починаючи проект, ми мали всі погодження з усіма відомствами та міністерствами, які дають право це робити”, - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 березня, посилаючись на інформацію колективу Музею Булгакова, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець заявив, що через ремонт на Андріївському узвозі заклад припинив роботу.

Пізніше О.Бригинець повідомив, що завдяки громадськості будівельникам не вдалося заблокувати вхід до Музею Булгакова.

28 березня прес-служба КМДА повідомила, що Музей Булгакова продовжує працювати у звичайному режимі. Щоб мінімізувати незручності для відвідувачів закладу, співробітники музею зустрічають кожну групу та проводять до приміщення музею. Після завершення екскурсії групу так само супроводжують до безпечного виходу з узвозу.