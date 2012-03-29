Київ шукає консультанта для проекту будівництва метро на Троєщину

Київ. 29 березня. УНІАН. Київ проводить конкурс із вибору фінансового консультанта для проекту будівництва четвертої лінії метрополітену в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко в ході Київського інвестиційного форуму.

«Ми зараз оголосили конкурс на пошук фінансового консультанта, який повинен розробити й уточнити цей проект, провести громадське обговорення», - сказав він.

За словами Р.Крамаренка, також буде визначено вартість будівництва й ухвалено рішення, чи прокладатиметься наземна або підземна лінія на одній з ділянок.

Замовником проведення конкурсу виступає компанія «Київсистемменеджмент», заявки приймаються до 17 квітня цього року.

Заступник голови КМДА додав, що заявки на участь у конкурсі надходять із Росії, Франції, США та Німеччини.

Р.Крамаренко уточнив, що планується залучити інвестора для будівництва, закупівлі устаткування й оперативного управління процесом. У свою чергу місто залишає за собою формування тарифів, надання земельних ділянок під будівництво і контроль над виконанням інвестором своїх зобов`язань.

Як повідомляв УНІАН, вартість будівництва четвертої лінії столичного метрополітену орієнтовно становить 11 млрд 212 млн. грн, із яких на будівництво першої ділянки потрібно 6 млрд 972 млн. грн, другої – 4 млрд 239 млн. грн. Лінія складатиметься з двох ділянок: ділянки від станції «Глибочицька» до станції “Райдужна” з відгалуженням у напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина й ділянки від станції «Вулиця Милославська» до станції «Проспект Ватутіна». Передбачається будівництво 12 станцій з двома пересадковими вузлами. Пасажиропотік на цій лінії оцінюється в 40,8 тис. пасажирів на годину. Терміни будівництва - з 2012 до 2017 року.