Солом’янська РДА посилює співпрацю зі студентством

Київ, 29 березня. УНІАН. Адміністрація Солом’янського району столиці підписала Меморандум про cпівпрацю з керівниками вищих навчальних закладів та студентством.

Як повідомили УНІАН в райдержадміністрації, меморандум підписано за участі голови Солом’янського району Івана Сидорова, народного депутата України, голови комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Максима Луцького, керівництва НТУУ «КПІ», Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Національної академії внутрішніх справ України, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Національного авіаційного університету, Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, голів Студентських рад та первинних профспілкових організацій студентів вишів району.

Головна мета Меморандуму – об’єднання та консолідація зусиль влади та молоді заради організації інтелектуального, морально-етичного та культурного зростання особистості, естетичного виховання та підвищення соціальної свідомості студентів та мешканців Солом’янського району.

Виконання Меморандуму сторонами сприятиме удосконаленню механізмів взаємодії органів студентського самоврядування з органами влади, розробці та впровадженню стратегічного розвитку студентського руху, вирішенню актуальних питань інтелектуального, естетичного, спортивно-оздоровчого та культурного розвитку молоді столиці України тощо.

Одним із перших кроків у рамках підписаного документу стануть змагання з футболу між студентами на право зіграти з ФК "Динамо". Окрім цього, умовами Меморандуму передбачається проведення ряду культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих заходів, акцій, концертів, реалізація тематичних освітніх та пізнавальних програм та багато інших цікавих проектів.