- На станції метро "Осокорки" загорілося старе освітлювальне обладнання, на інших станціях висять ще старіші світильники... Може, слід спрямувати кілька мільйонів з бюджету Євро-2012 на повне оновлення освітлення в метрополітені?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Це дуже гарна пропозиція. Розвиваючи і будуючи метрополітен, ми не можемо забувати про ефективну і безаварійну експлуатацію підприємства на тих станціях, які вже давно існують. Зараз силами Київського метрополітену буде зроблено перевірку, і на неї буде відповідна реакція, в тому числі і фінансування програм, які унеможливлять подібні аварійні ситуації у майбутньому.