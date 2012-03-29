- На станції метро "Осокорки" загорілося старе освітлювальне обладнання, на інших станціях висять ще старіші світильники... Може, слід спрямувати кілька мільйонів з бюджету Євро-2012 на повне оновлення освітлення в метрополітені?
12:00, 29 березня 2012Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:
- Це дуже гарна пропозиція. Розвиваючи і будуючи метрополітен, ми не можемо забувати про ефективну і безаварійну експлуатацію підприємства на тих станціях, які вже давно існують. Зараз силами Київського метрополітену буде зроблено перевірку, і на неї буде відповідна реакція, в тому числі і фінансування програм, які унеможливлять подібні аварійні ситуації у майбутньому.
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