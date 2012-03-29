Київ, 29 березня. УНІАН. У Шевченківському районі встановлено спеціальні попереджувальні знаки про вигул тварин.

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській райдержадміністрації з посиланням на директора комунального підприємства "Центр ідентифікації тварин" Олега Качкана.

Зокрема, знаки встановлено за наступними адресами: вул. Довнар-Запольського, 4-А, вул. Драгоманова, 9 та 28, вул. Якіра, 2/20 та вул. Пугачова, 17.

Наявність таких знаків свідчить про те, що власник має право вигулювати тварину на цій території на повідці.

Знак, який встановлено на Подільському спуску, дозволяє власникові відпустити собаку з повідця для вільного вигулу тварини.

Місця та зони для вигулу тварин визначені в кожному районі, проте вони не оснащені спеціальними знаками. Визначення таких територій регламентується "Положенням про функціонування місць та зон для вигулу тварин в м. Києві". Кількість місць для вигулу собак на території житлового району, мікрорайону, кварталу, визначається залежно від кількості собак, що утримуються мешканцями цих територій.

За словами Олега Качкана, "Центр ідентифікації тварин" і надалі сприятиме встановленню спеціальних знаків, якими будуть позначатися місця та зони для вигулу тварин у кожному районі.

Шевченківська райдержадміністрація визначила місця та зони для вигулу тварин, які потребують встановлення відповідних спеціальних знаків: Пейзажна алея (схил), вул. Малопідвальна, 15, вул. Пушкінська, 39, вул. Золотоутівська, 14, просп. Перемоги, 8, вул. Полуденка, 31-А, вул. Артема, 24-Б, вул. С. Ласточкіна, 23-25, Кудрявський спуск, вул. Косовського, 33, вул. Щусєва, 8-10, вул. Бакинська, 37, вул. Грекова, 22-А, вул. Щусєва, 8-А, вул. Лук`янівська-Соляна, вул. Печенізька, 9, вул. Багоутівська, 27, вул. Мурашко, 6, вул. Муромська, 9, вул. Баумана, 20-А, вул. Стеценко, 1, вул. Блюхера, 5, вул. Туполєва, 18-Є, вул. Ризька, 18, вул. Новоукраїнська, 5, просп. Перемоги, 58-60, вул. Зоологічна, 4, вул. Борщагівська, 10-А, вул. В. Василевської, 13/1, просп. Брестлитовський, 6/10, вул. Д. Запольського, 4-А, вул. Овруцька, 17, вул. Дегтярівська, 9, вул. Якіра, 2/20, вул. Пугачова, 17.