"АероСвіт" включив до розкладу маршрути під Євро-2012

Київ. 29 березня. УНІАН. Авіакомпанія "АероСвіт" ввела розклад польотів на період із 25 березня по 27 жовтня 2012 року, який сформовано з урахуванням підвищеного попиту на авіаперевезення під час підготовки й проведення матчів чемпіонату Європи з футболу в 4 містах України.

Як йдеться в повідомленні компанії, зокрема, «АероСвіт» планує в квітні-червні поетапне освоєння повітряних маршрутів із Києва до Ростова-на-Дону, Єкатеринбурга, Караганди й Сочі у зв`язку зі зростанням попиту на прямі й транзитні (через Київ) перельоти з цих міст.

Крім того, в літній період «АероСвіт» відновить низку сезонних маршрутів із Києва, зокрема до Салонік, Штутгарта, Дюсельдорфа, Бішкека, Новосибірська, Нижньовартовська, Краснодара та інших пунктів маршрутної мережі "АероСвіту".

Також авіакомпанія відновить власні польоти на лініях Київ-Копенгаген, Київ-Лондон і на маршрутах у межах України, які раніше "АероСвіт" обслуговував як маркетинговий перевізник у рамках код-шерінгових угод із компаніями-партнерами.

Крім того, "АероСвіт" влітку 2012 року розширить географію доставки пасажирів до Криму, додавши до традиційних маршрутів (Сімферополь-Тель-Авів, Сімферополь-Москва, Сімферополь-Стамбул і Сімферополь-Калінінград) із початку червня 2012 року маршрути до Єревана, Санкт-Петербурга та Єкатеринбурга.

Водночас, влітку 2012 року «АероСвіт» через сезонні коливання попиту припинить експлуатацію ліній Київ-Коломбо і Київ-Хошимін, скоротить кількість рейсів до Бангкока й на деяких середньомагістральних напрямках.

Разом із тим, компанія підвищить частотність польотів зі столиці України до Нью-Йорка, Варшави, Вільнюса, Ларнаки, Санкт-Петербурга, Тбілісі та інших міст.

«Вихід на нові ринки й підвищення інтенсивності польотів стануть можливими завдяки перерозподілу компанією провізних місткостей, поповненню флоту літаками нової генерації Boeing 737-800, а також поглибленню комерційної співпраці з іноземними та українськими авіаперевізниками», - йдеться в повідомленні компанії.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.

У рамках програми оновлення вузькофюзеляжного флоту «АероСвіт» придбає у компанії Boeing 11 літаків Next Generation 737, перші два з яких буде отримано до травня 2012 року.