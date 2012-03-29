- Що буде робити міська влада для забезпечення доступності громадського транспорту для людей з обмеженими можливостями?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Цю програму за рік ми не вирішимо, вона - широкомасштабна. На жаль, зараз є суттєве відставання від тих побажань, які є до нас у киян. До кінця року і до чемпіонату Європи з футболу буде виконано певний обсяг робіт. Тут не може бути дрібниць, місто має бути доступним для людей з обмеженими можливостями, починаючи від тротуарів, закінчуючи магазинами, театрами, стадіонами і станціями метро.