КМДА розподілила кошти на природоохонні заходи у 2012 р.

Київ. 29 березня. УНІАН. Київська міська держадміністрація, на виконання рішення Київради,затвердила розподіл коштів міського Фонду охорони навколишнього природного середовища з загальним обсягом 41 млн. грн., та ще близько 19 млн. грн. бюджетних призначень на відповідні природоохонні заходи у поточному році.

Текст відповідного розпорядження №461 від 23 березня 2012 р. оприлюднено на офіційному сайті Київської влади.

Згідно з документом, з Фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено, зокрема, на: розчистку русла р.Либідь – 70 тис. грн. та р.Любка у Святошинському районі – 80 тис. грн.; 1,5 млн. грн. – на заходи з охорони підземних вод та ліквідацію джерел їх забруднення на полігоні №5; 1,6 млн. грн. – на реконструкцію дамб мулових полів Бортницької станції аерації; 2,5 млн. грн. – на завершення будівництва очисних споруд у Голосіївському парку (каскад Оріхуватських ставків); 430 тис. грн. – на розчистку перепускних каналів озер Опечень в Оболонському районі; 1 млн. грн. – на ремонт очисних споруд «Біличі»; 1,2 млн. грн. – на реконструкцію озер в Шулявській балці (Київський зоопарк) та ще 1,8 млн. грн. – на каналізаційну мережу зоопарка; 500 тис. грн. – на винесення в натуру прибережних смуг водних об’єктів міста; близько 12 млн. грн. – на заходи з озеленення столиці і окремо на озеленення столичного зоопарку передбачено ще 1,5 млн. грн.

Також затверджено 3,6 млн. грн. спрямувати на влаштування поливно-зрошувальних систем для зелених насаджень Києва; окремо 2 млн. грн. – на зрошувальні системи просп. Бажана. Кошти в сумі 1,4 млн. грн. передбачені на ліквідацію наслідків буреломів та вітровалів.

Для Київського зоопарку також передбачається виділити ще 4,5 млн. грн. на створення нових експозиції (вольєрів) для тварин.

Для очистки території ВАТ «Радикал» затверджено фінансування в обсязі 5 млн. грн. та на обстеження території Державного науково-виробничого підприємства «Захід» щодо залишків забруднення – 295 тис. грн..

Розпорядженням також визначено, що бюджетне фінансування в обсязі 11 145,7 тис. грн. буде розподілено для реалізації передбачених заходів по статті «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» наступним чином: Головному управлінню комунального господарства буде виділено 3090,7 тис. грн.; Головному управлінню охорони здоров’я - 150 тис. грн. та 2455 тис. грн. - Голосіївській РДА. Також на заходи з організації утилізації відходів: 5 млн. грн. передбачено для ГУ промислової , науково-технічної та інноваційної політики; по 30 тис. грн. Голосіївській та Печерській райдержадміністраціям; 85 тис. грн. Дніпровській РДА; по 60 тис. Деснянській та Подільській райадміністраціям; 35 тис. грн. Оболонській РДА.

Крім того, на діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища ГУ комунального господарства виділено 150 тис. грн.

Цим же розпорядженням затверджено, що Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів КМДА буде виділено 7 815,05 тис. грн., з яких: 295 тис. грн. передбачено для утилізації відходів; 1400 тис. грн. – на ліквідацію забруднення навколишнього середовища; 1325,05 тис. грн. – на діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища Києва; 4795 тис. грн. – на збереження природно-заповідного фонду.