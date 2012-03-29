Влада розпорядилась реконструювати сквер на площі Червона пресня

Київ. 29 березня. УНІАН. Влада Києва прийняла рішення про реконструкцію скверу на площі Червона пресня у Подільському районі з облаштуванням там фонтану.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА №467 від 26 березня ц.р, оприлюдненому на сайті Київської влади.

Замовником робіт з проектування та реконструкції скверу визначено Подільську районну держадміністрацію. Вона має подати до Головного управління економіки та інвестицій пропозиції щодо включення робіт з реконструкції до проектів програм соціально-економічного розвитку Києва на поточний та наступні роки.

Довідка УНІАН. У лютому 2009 р. жителі Подолу вимагали звільнити київського мера Леоніда Черновецького через те, що він дозволив забудову вказаного скверу. Це була вже не перша спроба знищити зелену зону. Так, в 2007 році відбувались запеклі зіткнення жителів Подолу і представників вірменської діаспори, які намагалися під виглядом церкви побудувати офісний комплекс. Тоді, депутати Київської міської ради були змушені скасувати своє рішення, яким була виділена ділянка під будівництво вірменської церкви.

Наприкінці 2008 р. на погодження до Подільської райдержадміністрації надійшов запит від будівельної фірми "Київське інвестиційне агентство" з проханням надати згоду на забудову земельної ділянки, яка розташувалась на території скверу площі "Червона Пресня". Згадана будівельна компанія, створена київською мерією, здійснювала збір документів для забудови скверу на підставі дозволу київського мера Л.Черновецького, повідомляли Подробиці.

21 лютого 2009 р. в столичному кінотеатрі "Жовтень" територіальна громада Подільського району провела свої загальні збори, на яких обговорила питання забудови скверу площі "Червона Пресня". У зборах брали участь більше 500 делегатів з усього району - представники райадміністрації, депутати Подільської районної ради. Делегати зборів прийняли рішення відмовити у наданні згоди на забудову земельної ділянки, яка розташувався на території скверу площі "Червона Пресня". Також подоляни виступили з різкою критикою на адресу глави Подільського району Євгена Романенка та київського мера, закликаючи керівництво країни звільнити обох із займаних посад.