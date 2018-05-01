Громадськість - владі: ми маємо зберегти Київ

Сьогодні у Києві відбулися установчі збори нової — і за змістом, і за формою — організації. Громадянський форум Києва став неформальною представницькою організацією київської громади. За задумом авторів ініціативи, саме це об`єднання має оформити пропозиції киян щодо розвитку столиці, надати цьому документові відповідну моральну силу і заявити, що над цими проблемами повинні разом працювати і громада, і влада. І хоча перший з`їзд відбудеться лише в травні, активісти форуму вирішили часу не гаяти — створено 8 робочих груп, які за різними напрямками запропонують владі допомогу з впровадження проектів розвитку Києва.

Головним ініціатором створення організації виступив перший Президент України Леонід Кравчук. Його ж одноголосно, за підтримки понад 500 учасників зборів, було обрано лідером форуму.

Але перед цим учасники заходу привітали з днем народження присутнього у залі співака Дмитра Гнатюка — першого виконавця хіта 60-их "Мій Київ", який згодом став офіційним гімном української столиці та відкрив урочисті збори.

- Ми розуміємо сьогоденну ситуацію в Києві, проблеми, що накопичилися останніми роками, не дозволяють громадянам з комфортом жити, працювати і відпочивати. Міська інфраструктура сьогодні не відповідає ані чисельності киян, ані стилю їх життя, ані структурі міської економіки, ані сучасним вимогам до управління мегаполісом. Ми впевнені, що майбутнє Києва має визначати міська громада, використовуючи механізми прямої демократії, включаючи і можливість місцевого референдуму, - заявив Леонід Кравчук.

Перший Президент України, який вже 49 років мешкає в Києві, і на очах якого в місті відбувалося "багато подій" підкреслив, що форум створюється не за партійною ознакою чи виборчими симпатіями. - Ми не будемо тут ділити між політичними партіями, хто кого підтримує, хто кого обирає... Ми ставимо одне завдання - зберегти історичні, духовні, архітектурні цінності Києва, - заявив він.

- Хіба можна зробити щось позитивне - організувати, вкласти кошти і зробити красиво без влади? Ні. Давайте будемо координувати наші дії (з міською владою — УНІАН), давайте будемо робити так, щоб все, що можливо для Києва, було нашою спільною справою. Таке завдання цілком обґрунтовано, - запропонував Леонід Кравчук.

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, якого було запрошено на збори у якості гостя, все ретельно конспектував. І Кравчук не міг цим не скористатися. - Люди, які сьогодні прийшли не тому, що їх зобов`язали, а для того, щоб порадити, що це треба робити, це - зберегти, а про це в голос сказати. Ось, скажімо, сьогодні ми мусимо в голос сказати, що Київська міська рада, депутати будуть мати велику честь залишитися в історії і київської, і української, якщо вони осмислять і у них вистачить сили волі скасувати або переглянути ті рішення, які прийняті не на користь Києва, і не на користь України, - наголосив Леонід Кравчук і попросив Олександра Попова застосувати всі можливі засоби, щоб точка зору Громадянського форуму Києва стала предметом обговорення на засіданні міськради і ухвалення відповідного рішення. Проте перший Президент України не уточнив, про які саме рішення йдеться.

До складу неформального представницького форуму київської громади увійшли ректор Київського національного університету імені Шевченка Леонід Губерський (він очолив робочу групу "Інтелектуальний Київ"), співак Олег Скрипка (група "Культурний Київ"), співачка Руслана Лижичко ("Молодий Київ"), президент НОК Сергій Бубка (група "Спортивний Київ"). Роботу групи "Демократичний Київ" координуватиме секретар Національної спілки журналістів України Віктор Чамара. Свої проекти готові запропонувати владі колишній голова Пенсійного фонду Києва Надія Вернигора (група "Соціальний Київ"), хірург Петро Фомін (група "Здоровий Київ") та генеральний директор ПАТ "Київметробуд" Володимир Петренко (група "Діловий Київ").

Ректор Київського національного університету імені Шевченка Леонід Губерський:

- Подальший розвиток позитивних зрушень у всіх сферах життя Києва, які ми відзначаємо останнім часом, потребує активного втручання київської громади у прийняття рішень з принципових питань життєдіяльності столиці. З іншого боку — ефективної дієвої участі киян у практичній реалізації тих амбітних планів міської влади перетворити наше місто у одну з провідних столиць Європи. Суттєвий внесок можуть і повинні внести науковці і освітяни Києва. На нашу думку, міській владі необхідно утворити дієву систему підготовки кадрів для економічного та господарського секторів міста. Фахівців з вищою освітою готують вищі навчальні заклади, а висококваліфіковані робітничі кадри коледжі та ПТУ, які доцільно об`єднувати в освітні округи з профільними вищими навчальними закладами.

Хірург Петро Фомін:

- Я вважаю, що необхідно організувати ретельну диспансеризацію населення, щоб зрозуміти, в якому напрямку нам потрібно рухатися. По-друге, потрібно провести інвентаризацію всіх лікувальних закладів Києва на їх відповідність визначеному профілю. По-третє, у нас є дуже важлива проблема — паліативної та хоспісної медицини. Нам потрібно посилити увагу та допомогу людям похилого віку... Мені здається, що створення такого форуму дозволить нам вирішити проблему якості надання медичних послуг та наблизити їх до європейських стандартів.

Колишній голова Пенсійного фонду Києва Надія Вернигора:

- За останні 10 років чисельність пенсіонерів в місті зросла. Якщо в 2001 році кількість пенсіонерів становила 557 тис., то на сьогодні — 678 тис. осіб. Йде старіння населення міста, як і по державі в цілому. Відносини влади і суспільства повинні базуватися на відкритості один до одного, так як підтримати малозабезпечених громадян міста можливо лише за такої умови. А значить, забезпечення сталого рівня життя населення. Політика доходів населення має бути спрямована на створення умов, що дозволяють економічно активній частині населення заробляти кошти. Людям необхідно повернути віру в те, що вони соціально захищені. Сьогодні соціальна сфера — найбільш складний напрямок міського розвитку, який потребує комплексного підходу і значною мірою залежить від розвитку економічної сфери.

Співак Олег Скрипка:

- Я сприймаю Київ як живий організм. Для того, щоб цей організм був здоровий, треба займатися культурою цього міста. Якщо з культурою у нас буде все в порядку, ми зрозуміємо, як правильно побудувати дороги і як все зробити гарно. Мені приємно, що в цьому форумі беруть участь і політики, і артисти, і посадовці, і спортсмени... Якщо ми прийдемо до співпраці — ми зможемо працювати не за схемою "лебідь, рак і щука", а в одному напрямку рухатися...

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Я дуже високо оцінюю сьогоднішню ініціативу — організацію форуму. В розвитку нашого міста акцент треба робити на киянах. І якщо ми, як влада, сьогодні не запитаємо у киян, які вони бачать проблеми. Які нрапрямки вони бачать перспективними і як вони готові брати у цьому участь - це буде проект, який не буде об`єднуючим, а відтак і не буде мати кінцевого позитивного результату. Тому, я думаю, що така ініціатива назріла не тільки з боку київської громади, це й об`єктивна потреба самої влади - обговорювати найактуальніші проблеми на самому широкому міському загалі, приймати єдине правильне рішення і досягати позитивних результатів. Я щиро вдячний за те, що сьогодні відбувся такий форум. Я дуже відповідально до цього поставлюся, з вашої ініціативи ми можемо не просто сформувати, але й реалізувати по кожному напрямку, які ви визначили, конкретні проекти.

Будь-яка ініціатива громадськості, спрямована чи то на розвиток столиці, чи ж на добробут киян, завжди матиме цілковиту підтримку і київської міської влади, і мою особисту. Розробляти перспективні плани розвитку міста ми будемо тільки в діалозі з громадою, спільно з громадою і під контролем громади. Врахування думки киян при підготовці всіх важливих рішень повинно стати неписаним, але й непорушним законом для міської влади. Ми вже маємо результат такої співпраці: після широкого громадського обговорення місто ухвалило Стратегію розвитку Києва до 2025 року, яка уже сьогодні продемонструвала свою доцільність та ефективність. Нині на розсуд громади ми виносимо ще один не менш важливий документ – проект Генерального плану розвитку міста. Я переконаний, його остаточний варіант сформують безпосередньо самі кияни.

Петро Залужний, УНІАН

Фото — з офіційного сайту Київської міської державної адміністрації