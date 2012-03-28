Київ. 28 березня. УНІАН. Перші збори Громадянського форуму Києва відбудуться у травні.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН перший Президент України, голова Громадянського форуму Києва Леонід Кравчук.

За його словами, сьогодні було ухвалено резолюцію, у якій, зокрема, доручається “робочій президії та робочим групам підготувати до перших зборів Громадянського форуму Києва пропозиції за всіма напрямками розвитку міста, активно взаємодіяти з київською владою в цих питаннях”.

“Ми плануємо проведення перших зборів Громадянського форуму Києва у травні нинішнього року. Ми зацікавлені, щоб підготовка до цих зборів велася в тісному контакті з представниками влади, зокрема, з головою Київської міської адміністрації Олександром Поповим”, - йдеться в резолюції, оприлюдненій Л.Кравчуком.

Він наголосив, що на сьогоднішньому зібранні “люди не говорили про ворогів, недругів, а говорили про те, що потрібно робити, бо виступали професіонали, які не ділили еліту, людей на владу і опозиціонерів”.

У свою чергу перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк наголосив на необхідності «працювати в напрямку залучення інвестицій з-за кордону».

«Я часто буваю за кордоном, і в мене там також бувають зустрічі з бізнесменами, і я візьму на себе таку ініціативу, таку сміливість залучати сюди, до Києва і підключати їх до вирішення якихось проблем», - додала вона.

За словами музиканта, продюсера, громадського діяча Олега Скрипки, він “що хотів би співпрацювати у сфері культури з владою і також бути ініціатором якихось подій”. Він підкреслив, що “дуже любить Київ і хотів би його наситити культурним життям. В мене є якісь ідеї, є якісь задумки, щоб їх втілити”.

О.Скрипка наголосив, що потрібно відроджувати не тільки стародавню культуру України, але й розвивати сучасне мистецтво.

Як сказав чемпіон Європи та світу, чотирикратний володар Кубка світу з плавання Денис Силантьєв, важливо те, що в цьому “форумі беруть участь люди - професіонали”. Він висловив упевненість, що “форум як громадська організація буде загострювати увагу на тих недоліках, які є в місті”.

Л.Кравчук, відповідаючи на запитання журналістів, чи не стане форум «підігравати нинішній київській владі», заявив: “Ми за час Незалежності найбільше вивчили два слова - “ганьба” і “геть”. Я думаю, що вже діти на горшках сидять і повторюють ці слова”.

За його словами, форум тільки сьогодні завершився, а вже виникло багато звинувачень і підозр щодо учасників цієї організації.

Як додав Л.Каденюк, не повинно стояти питання, що на виборах мера Києва має перемогти опозиціонер. “Містом повинна керувати людина, яка має досвід великий, яка має для цього всі дані. Уявіть собі, що ви можете сісти в літак, за штурвалом якого сидить людина, яка ніколи не пілотувала цей літак. Так само і тут треба обирати ту людину, яка вміє керувати, яка має досвід, яка має нахил для цього по всіх параметрах”, - сказав він.

За словами Л.Кравчука, “кияни можуть порівняти, що було з командою Черновецького і що сталося з командою Попова”.

“Я подорожую, наприклад, кожен день із Кончі в офіс свій і бачу як розбудовуються дороги, мости і як розбудовується Київ. Такого в житті Києва ще не було ніколи. Це влада - і київська, і центральна (Кабінет міністрів) - виділяє для цього кошти”, - наголосив він.

Водночас Л.Кравчук заявив, що сьогодні рано говорити, кого форум підтримає на виборах мера Києва. “Час покаже”, - сказав він.