Кияни підтримують святкування 1530-річчя заснування міста

Київ. 28 березня. УНІАН. Кияни підтримують проведення святкування 1530-річчя заснування міста.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це свідчать результати опитування, що були проведену за дорученням голови КМДА Олександра Попова Службою допомоги киянам «Call-центр» (15-51).

Так, з 5 до 22 березня цього року було опитано близько 5000 киян.

“Проаналізувавши результати, Служба повідомила, що мешканці не лише підтримують проведення святкування 1530-річчя заснування міста (78%), а й пропонують власні ідеї та думки щодо урочистих заходів”, - зазначається в інформації Call-центру. За його даними, практично однакова кількість опитаних підтримала проведення концертних програм за участю фольклорних колективів народної творчості та зірок сучасної естради. На думку киян, до святкування 1530-річниці Київ необхідно озеленити, тобто висадити нові парки та сквери, а також оздобити святковим освітленням пам’ятки архітектури тощо.

Загалом, інформують в Call-центрі, усі заходи, які були запропоновані для святкування, схвалені респондентами, зокрема, і проведення святкових дійств у Національному музеї архітектури та побуту України, які кияни готові особисто відвідати.

Крім того, під час опитування піднімалися й інші важливі питання благоустрою міста, медичного забезпечення, транспортного обслуговування тощо.

Так, кияни підтримують заходи міської влади щодо оновлення рухомого складу та збільшення кількості на маршрутах автобусів і тролейбусів; встановлення жорсткого контролю за роботою маршрутних таксі та усунення недоліків у роботі міської електрички.

Громадяни, які взяли участь в опитуванні, зазначили, що Києву не вистачає парків, скверів і зелених зон відпочинку та готові взяти участь у висадженні дерев і кущів. Також киян вважають, що у 2012 році фонтани повинні стати окрасою міста та мати святкову підсвітку.

Що ж стосується сфери торгівлі та побуту, то мешканці Києва звертають увагу на необхідність ліквідації осередків несанкціонованої торгівлі, зокрема, у підземних пішохідних переходах, та посилення контролю за якістю продукції, що реалізовується у супермаркетах міста.

Одним із актуальних питань на сьогодні у столиці, на думку респондентів, є проблема із масовим невпорядкованим встановленням МАФів.

Так кияни пропонують прибрати незаконно встановлені МАФи, а під час видачі дозволів на встановлення нових, враховувати думку громадян.