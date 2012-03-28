- Влада Києва заявила однозначно: будівництва на Пейзажній алеї не буде ніколи. КМДА наразі просить суд відновити заборону будівництва по вулиці Олеся Гончара. Звідки у місті забудовники, які ігнорують інтереси киян?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Ситуація насправді набагато простіша: були прийняті відповідні рішення, підписані документи, розроблені проекти. Коли будівництво не розпочато — владі легко його не допустити. Коли ж є якась будівля, вступають в силу майнові, правові і багато інших обставин, які потрібно пройти, щоб довести, що будівництво — не на користь громаді, і необхідно прийняти відповідне рішення. Цей процес є дуже тривалим. Стосовно Пейзажної алеї, я думаю, що тут, в принципі, ніхто не може щось будувати і не буде, хоча б тому, що там є така краса та історія. Я взяв на себе зобов’язання, що 7 квітня ми зустрінемося з громадськими організаціями і я принесу документи, які будуть підтверджувати, що це будівництво відмінено.