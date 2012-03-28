У вихідні проведуть чергові ярмарки у районах

Київ. 28 березня. УНІАН. Цього тижня, а саме 30 та 31 березня, у Києві відбудеться 15 сільськогосподарських ярмарків.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, продукцію фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей можна буде придбати у п’ятницю: в Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64.

У суботу, 31 березня кияни та гості столиці зможуть відвідати ярмарки у: Голосіївському районі на вул. М. Бурмистенка (у межах вулиць Васильківської та Ломоносова); Дарницькому районі на вул. Л. Ревуцького; Деснянському районі на вул. Маршала Жукова (у межах просп. Лісового та вул. Волкова) та на просп. В. Маяковського, 63/12; Дніпровському районі на вул. А. Бучми, 1-9 та вул. Алма-Атинській, 109; Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; Печерському районі на розі вул. Л. Первомайського та І. Мечнікова; Подільському районі на просп. Г. Гонгадзе, 18-32; Святошинському районі на вул. М. Семашка, 21; Солом’янському районі на вул. Стадіонній (в межах вулиць Урицького та Богданівської); Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-36.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. Нагадаємо, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.