Київ, 28 березня. УНІАН. В Голосіївському районі відкриється центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), що працюватиме за адресою просп. 40-річчя Жовтня, 42.

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, офіційне відкриття центру відбудеться 30 березня.

Тепер мешканці району та представники суб’єктів господарювання зможуть за принципом "єдиного вікна" прозоро отримувати весь спектр адміністративних послуг, які надаються підрозділами Голосіївської райдержадміністрації, витрачаючи при цьому мінімум часу.

В центрі працюватимуть представники управлінь охорони здоров’я, освіти, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, архівного відділу, відділу по розподілу житлової площі, відділу приватизації, відділу будівництва, архітектури і землекористування.

Для зручності відвідувачів Центр облаштовано спеціальними інформаційними стендами та сучасними інформаційними боксами, де міститиметься інформація щодо отримання тієї чи іншої адміністративної послуги. Спеціальна програма електронної черги, що діє у Центрі, дозволить уникнути постійних черг, скоротити час очікування та підвищити якість обслуговування населення.