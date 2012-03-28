29 березня о 9.00 у готелі InterContinental Kyiv (вул. Велика Житомирська, 2-А) розпочнеться перший Київський інвестиційний форум.

Реєстрація учасників та ЗМІ розпочнеться о 8.30.

З питань акредитації звертатися до управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату КМДА за телефонами: (044) 279-93-42, (044) 279-24-11. Акредитація представників ЗМІ триває до 18.00 28 березня.

Під час Форуму буде презентована інвестиційна програма Києва, яка має на меті залучення інвесторів до реалізації міських проектів. Представлять проекти від Київської міської державної адміністрації та приватного бізнесу.

Серед якірних проектів: будівництво міжнародного ділового району «Київ-Сіті», створення інноваційного парку «BIONIC HILL», будівництво четвертої лінії метрополітену в напрямку мікрорайону «Вигурівщина-Троєщина», будівництво паркінгів.

Також будуть презентовані проекти в чотирьох галузевих секціях: «Першокласна інфраструктура в галузі транспорту та ЖКГ», «Інновації в сфері ІТ», «Центри ділової та туристичної активності», «Дозвілля та здоров`я киян».

Під час форуму відбудуться виступи: Голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова; Віце-прем’єр міністра та міністра інфраструктури України Бориса Колеснікова; Директора фонду «Ефективне управління» Наталії Ізосімової; Директора ЄБРР в Україні Андре Куусвека; Голови правління Istil Group та власника газети KyivPost Мохаммада Захура; Керуючого партнера компанії Horizon Capital Наталії Яресько.

До участі у Форумі запрошені представники міжнародних банків, інвестиційних фондів, міжнародного та українського бізнесу, транснаціональних компаній, виконавчої та законодавчої влади України, недержавних організацій, експерти та ЗМІ.

Модератор конференції: Ніл Баклі – редактор Financial Times у Східній Європі.