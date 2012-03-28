Пожежники врятували 3 безхатченків

Київ. 28 березня. УНІАН. Врятовано 3 безпритульних та 1 з отруєнням чадним газом госпіталізовано у лікарню.

Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в м. Києві, 28 березня о 05.52 до їхнього оперативно-координаційного центру надійшов виклик про пожежу на вул. Сирецькій, 30/1. Як з’ясувалося, в підвальному приміщенні 5-поверхового житлового будинку горить сміття, яке підпалили 4 людей без постійного місця проживання для зігріву.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 3 безпритульних та одного 1969 року народження з отруєнням чадним газом госпіталізували у лікарню.