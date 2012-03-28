КМДА вимагатиме через суд повернення місту Пейзажної алеї

Київ. 28 березня. УНІАН. 29 березня Окружний адміністративний суд Києва розгляне клопотання Київської міської державної адміністрації щодо повернення ділянки на Пейзажній алеї у власність громади Києва.

Як повідомляє офіційний сайт столичної влади, КМДА вимагає визнати недійсним рішення Київради про передачу ділянки на Пейзажній алеї під забудову.

«Сподіваємося, що безпосередня участь КМДА у процесі, що триває вже майже 6 років, допоможе киянам захистити Пейзажку від забудови. Ми впевнені, що наша участь в процесі допоможе встановити істину й визнати рішення Київради недійсним. Показником ефективності дій міської адміністрації є велика кількість майна, яке вже повернено киянам», – заявив заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

Як зазначається в повідомленні, у 2005 році Київська міська рада надала ділянку на Пейзажній алеї Міністерству закордонних справ України для будівництва службового житла. У 2006 році прокуратура Києва подала позов до суду із проханням визнати рішення Київради недійсним та повернути ділянку до комунальної власності. Чисельні судові справи навколо забудови Пейзажної алеї тягнуться досі.

Довідка УНІАН. 27 березня фракція «УДАР» у Київраді повідомила, що депутатська Комісія із земельних відносин, містобудування та архітектури не підтримала їхню ініціативу про вилучення земельної ділянки на Пейзажній алеї на користь громади. Комісія також відмовилася надати цій ділянці статус об’єкту природно-заповідного фонду. Натомість підтримала пропозицію представника МЗС створити робочу групу для опрацювання проблеми.