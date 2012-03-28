- Чи залучаються співробітники Управління СБУ у столиці до процесу повернення земель до комунальної власності Києва, які були роздані у попередні роки комерційним структурам?

Начальник Управління СБУ у місті Києві, контр-адмірал Юрій Парамонов:

- Останнім часом широкого резонансу набуло викриття злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням земельними ділянками. Протягом двох останніх років Управлінням порушено кілька кримінальних справ, пов’язаних з незаконним заволодінням правом власності на земельні ділянки у місті Києві фізичними та юридичними особами. У ході розслідування цих справ викрито протиправні дії посадових осіб КМДА, які у 2007—2009 роках, відповідно до своїх посадових обов’язків, повинні були забезпечувати право громадян України на отримання у власність земельних ділянок у Києві, однак використовували своє службове становище всупереч інтересам держави і громади міста.

Як приклад, наведу кримінальну справу по обвинуваченню колишніх двох керівників та 4 спеціалістів Київської міської державної адміністрації. У 2008 році держслужбовці, перебуваючи у змові та порушуючи свої посадові інструкції, вчинили несанкціоновані зміни в автоматизованій системі "Звернення громадян". Чиновники реєстрували заднім числом заяви підставних осіб про виділення їм земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових і господарських будівель, а також вчинили пособництво у шахрайстві, внаслідок чого значну кількість земельних ділянок було незаконно обернуто на користь третіх осіб. СБУ попередила завдання збитків територіальній громаді столиці на суму понад 15 мільйонів гривень. На сьогодні матеріали справи скеровано до Шевченківського районного суду для розгляду по суті. Крім того, в рамках кримінальної справи, порушеної слідчим відділом Управління, голову постійної комісії з земельних питань Київради за ознаками злочину тим же районним судом міста Києва визнано винним у інкримінованому йому злочині, передбаченому ч. 2 ст. 366 КК України.

За виявленими фактами незаконної роздачі земель столиці Управлінням до прокуратури міста Києва направлено матеріали з метою винесення відповідних протестів на рішення Київради та на державні акти на право власності на земельні ділянки. На сьогодні судами загальної юрисдикції прийнято рішення про повернення близько 45 га земель міста Києва у власність громади.