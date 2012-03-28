Попов захищатиме художників

Київ. 28 березня. УНІАН. Голова КМДА Олександр Попов запевняє, що зробить усе можливе, аби жодна столична майстерня не була знищена, і що столична влада не дозволить виселяти на вулиці митців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, аби захистити митців від виселення, при міській держадміністрації створять робочу групу, що вивчатиме спірні питання та стоятиме на захисті інтересів художників.

“Ми завжди стояли на захисті митців і ніколи не дозволимо виселяти на вулицю мистецтво... Нагадаю, що більше двох місяців тому Київрада ухвалила спеціальне звернення до уряду щодо зменшення тарифів для митців на теплову енергію та водопостачання. Знаю також, що болючим для творчих спілок є питання плати за землю. Тому я доручив підготувати та винести на розгляд Київради проект рішення про звільнення від плати за землю національних творчих спілок України та їхніх київських організацій у частині суми, яка зараховується до міського бюджету», – підкреслив О.Попов.

Зокрема, сьогоднішня орендна плата членів творчих спілок та майстерень, якщо їхня площа менша за 50 кв. м, становить 1 грн. на рік. Якщо площа більше 50 кв. м – 4% від оціночної вартості орендованого приміщення.

Крім того, КМДА готується внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади Києва, яке передається в оренду. Ці зміни дозволять встановлювати орендну плату розміром 1 грн. на рік за оренду приміщення площею до 50 кв. м не лише для художників, а й для майстерень інших членів творчих спілок – дизайнерів, архітекторів, кінематографістів тощо.

За інформацією заступника голови КМДА Леоніда Новохатька, створення спеціальної робочої групи дасть можливість більш ефективно вирішувати ці проблеми.

«КМДА не може фінансувати утримання приміщень національних творчих спілок – таких як Будинок художника або Будинок кіно. Це – справа державного бюджету і відповідних міністерств», – пояснив Л.Новохатько. Він додав, що Законом «Про культуру» виселення закладів культури без надання їм рівноцінних приміщень забороняється. Керівництво КМДА буде змушене вдаватися до жорстких адміністративних покарань щодо голів районів, які подають до списків приватизації приміщення майстерень, не запропонувавши митцям інші приміщення.

«Олександр Попов налаштований дуже рішуче. На тих, хто посягатиме на приміщення творчих спілок, чекатиме серйозний супротив з боку КМДА», – підкреслив Л.Новохатько.

У КМДА зазначають, що раніше, за ініціативою О.Попова, між міською державною адміністрацією і Координаційною радою національних творчих спілок України була укладена угода про співпрацю. Цей документ дає можливість здійснювати цільову підтримку спілок по ряду конкретних позицій, а саме – надавати стипендії видатним діячам культури,опікуватись талановитою молоддю, проводити спільні мистецькі акції, міжнародні проекти, виставки, фестивалі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 березня, художники заявили, що звернулись з відкритим листом до О.Попова з вимогою визначити рівень тарифів на комунальні послуги для творчих майстерень як для населення.