Території пляжів «Венеція» та «Дитячий» прибрали після зими

Київ. 28 березня. УНІАН. Території пляжів «Венеція» та «Дитячий», що займають 7 га, після зими приведено до належного стану.

Як повідомила Київська міська держадміністрація з посиланням на комунальне підприємство «Плесо», відбувся суботник із прибирання території пляжів у рамках проведення щорічного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Києва.

Зокрема, на території пляжів «Венеція» та «Дитячий» прибрано опале листя і тверді побутові відходи, вивезено будівельне сміття, залишене після демонтажу малих архітектурних форм.

До суботника, окрім працівників комунального підприємства «Плесо», долучилися студенти Юридичного інституту Національного авіаційного університету.