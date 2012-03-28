Території пляжів «Венеція» та «Дитячий» прибрали після зими

15:48, 28 березня 2012
Київ
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Вивезено й будівельне сміття

Київ. 28 березня. УНІАН. Території пляжів «Венеція» та «Дитячий», що займають 7 га, після зими приведено до належного стану.

Як повідомила Київська міська держадміністрація з посиланням на комунальне підприємство «Плесо», відбувся суботник із прибирання території пляжів у рамках проведення щорічного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Києва.

Зокрема, на території пляжів «Венеція» та «Дитячий» прибрано опале листя і тверді побутові відходи, вивезено будівельне сміття, залишене після демонтажу малих архітектурних форм.

До суботника, окрім працівників комунального підприємства «Плесо», долучилися студенти Юридичного інституту Національного авіаційного університету.

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