Форум Кравчука закликав міськраду скасувати скандальні рішення

Київ, 28 березня. УНІАН. Громадянський форум Києва закликає міську раду скасувати всі скандальні земельні рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, ухваленій на установчих зборах Громадянського форуму Києва.

"Вважаємо за доцільне звернутися до Київради з вимогою переглянути антинаціональні, антисуспільні рішення з цих питань. Переконані, що сучасники та прийдешні покоління, весь цивілізований світ достойно оцінять таку позицію міської влади", - зачитав резолюцію лідер Громадянського форуму Києва, перший Президент України Леонід Кравчук.

Крім того, неформальний представницький форум київської громади звернувся до голови КМДА Олександра Попова з проханням застосувати всі можливі засоби, щоб "точка зору Громадянського форуму Києва стала предметом обговорення серед депутатів міськради і відповідне рішення було прийнято".

За словами Л.Кравчука, головною метою організації є забезпечення найкращого для киян розвитку столиці.

"Для цього ми готові докласти потрібні зусилля, досвід, знання та уміння. Міська інфраструктура не відповідає ні чисельності киян, ні стилю їхнього життя, ні структурі міської економіки, ні сучасним вимогам до управління мегаполісом. Ми впевнені, що майбутнє Києва має визначати міська громада, використовуючи механізми прямої демократії, включаючи і можливість місцевого референдуму", - заявив він.

До складу неформального представницького форуму київської громади увійшли також ректор Київського національного університету імені Шевченка Леонід Губерський, перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк, співак Олег Скрипка, президент НОК Сергій Бубка, чотирикратний володар Кубка світу з плавання Денис Силантьєв, співачка Руслана Лижичко та інші.