Художники заявили, що "на межі виживання"

Київ. 28 березня. УНІАН. Художники просять голову Київської міськдержадміністрації Олександра Попова визначити рівень тарифів на комунальні послуги для творчих майстерень як для населенняв.

Як повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН представники Національної спілки художників України, відповідне звернення членів спілки у вигляді відкритого листа розповсюджено через ЗМІ та передано в КМДА. На прес-конференції були присутні народний художник України Володимир Прядка, народний художник України Юлій Синькевич, художник-скульптор Віктор Коновал.

Як зазначається у зверненні, за нинішніх тарифів “оплата за опалення творчої майстерні-студії перевищує заробітну плату професора Академії мистецтв, тобто за опалення майстерні середнього розміру художнику необхідно платити більше, ніж власнику кількасотметрового пентхаусу (на сьогодні це суми від 2 тис. до 9 тис. грн.), а гаряча вода по реальній ціні зрівнялась з нафтою марки “бренд”.

Автори звернення зазначають, що «художня майстерня – це обов’язковий елемент творчої реалізації художника, як музичний інструмент для музиканта чи письмовий стіл для письменника». Художники нагадують, що раніше оплата комунальних послуг в майстернях завжди була, як для населення.

“Додатково ситуацію ускладнює те, що художні майстерні обклали непідйомним податком на землю”, - заявляють члени НСХУ, додаючи, що сьогодні вони поставлені на межу виживання.

“Художники – члени НСХУ, більше половини яких люди пенсійного віку, доведені до відчаю і вже готові до акцій протесту і громадської непокори”, - зазначається у зверненні.

Художники сподіваються, що голова КМДА почує їхні вимоги і зможе зупинити знищення культурного середовища столиці, інакше ідея О.Попова створити у Києві 100 мистецьких галерей не має сенсу – у них не буде що показувати.

За словами Ю.Синькевича, цієї зими окремим художникам, щоб уникнути колосальних боргів, і як результат – втратити майстерню, довелося відмовлятись від опалення цих приміщень. Зрозуміло, що працювати при мінус 20 градусів в майстерні неможливо було. І більше того, в приміщеннях майстерень почали гинути твори мистецтва, які могли б колись стати гордістю української культури.

За словами членів спілки, вже рік вони пишуть листи, звернення, запити в усі органи державної влади, але досі немає жодної іншої реакції, крім листів-“відписок”.

“Скажіть мені, будь ласка, при середній пенсії у 1,2 тис. грн. і середній зарплаті в тисячу гривень хто може заплатити такі гроші – 9 тис. грн.? Тут виникає питання: для чого це робиться? Чи це свідомий такий хід, щоб забрати майно у Національної спілки, зробити там якісь офіси, торгові центри і викинути художників просто на вулицю? Якщо перелічувати, скільки спілка зробила для держави, які імена були в нашій спілці – не вистачить жодної прес-конференції... Яблонська, Стороженко, Якутович.... Це люди, які завжди працювали в ім’я України. Зараз отака людина, як наприклад Стороженко – народний художник, професор, людина, про яку пишуть дисертації, через місяць-два просто її будуть викидати на вулицю”, - наголосила голова статуної комісії київської організації НСХУ Наталія Кохаль.

За її словами, у Києві 573 майстерні Спілки художників. “Що робиться з тим бюджетом міста, якщо вони не можуть допомогти 573 художникам? Просто в таких умовах, мало того, що працювати не можна, люди зиму не могли працювати в майстернях, вони не могли заробляти гроші на життя”, - обурилася вона.

Ведуча соціального ток-НЕшоу «Київський форум» Рена Назарова, яка взяла участь у прес-конференції, заявила, що сприймає ситуацію як “культурний геноцид”.

Вона пояснила, що лише деякі художники виставляються і продають свої роботи за десятки тисяч євро, а решта має зовсім інші, значно менші надходження.

“Мені здається, коли художники – люди творчі - сьогодні вже кажуть, що не мають сили вже терпіти, то мені здається, що вже треба бити на сполох... Вони сьогодні погрожують вже найстрашнішим – спалювати свої картини, вони вже готові до громадської непокори – це найжахливіше”, - сказала Р.Назарова.