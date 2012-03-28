- Як готується столичне Управління СБУ до проведення у Києві Євро-2012? Чи відстежується діяльність агресивно налаштованих вболівальників та футбольних фанатів?

Начальник Управління СБУ у місті Києві, контр-адмірал Юрій Парамонов:

- Усі ми з нетерпінням очікуємо на проведення у Києві фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Проте для співробітників нашого Управління період підготовки до чемпіонату та саме проведення Євро-2012 — це час напруженої та копіткої роботи. Адже під час проведення матчів ми очікуємо чисельну аудиторію медіа, велику кількість учасників та вболівальників з різних країн, присутність VIP-персон, насамперед державних діячів. А тому ми прораховуємо різні варіанти та відпрацьовуємо шляхи вирішення можливих проблем, аби усі кияни та гості столиці лише насолоджувалися грою і не турбувалися за свою безпеку.

Разом з міліцією ми проводимо значну роботу на упередження, недопущення протиправних або терористичних проявів. Під егідою АТЦ СБУ (спільно з представниками МВС, МНС, КМДА та іншими відомствами) постійно проводить антитерористичні навчання та тренування, що дозволяють відповідним чином підготувати не лише наших співробітників до дій в тій чи іншій ситуації, а й відпрацювати захист на об’єктах інфраструктури Євро-2012. З метою блокування і мінімізації протиправних проявів під час фінальної частини Євро-2012 ми здійснюємо ряд попереджувально-профілактичних заходів.