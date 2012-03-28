У столиці створено Громадянський форум Києва

Київ, 28 березня. УНІАН. У столиці створено неформальну організацію "Громадянський форум Києва" на чолі з першим Президентом України Леонідом Кравчуком.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні на установчих зборах організації за участю понад 500 представників міських громадських організацій, а також установ культури, науки та освіти.

"Ми не будемо реєструвати статут. Ця організація буде мати дві якості - досвід, авторитет тих людей, які тут присутні. Силу слова і безпосередньо дію для того, щоб було краще в нашому Києві, всім киянам", - сказав Л.Кравчук.

Лідер Громадянського форуму Києва підкреслив, що організацію створено задля об`єднання зусиль всіх громадян, незалежно від партійних симпатій, для забезпечення розвитку столиці. "Ми не будемо тут ділити між політичними партіями, хто кого підтримує, хто кого обирає... Ми ставимо одне завдання - зберегти історичні, духовні, архітектурні цінності Києва", - повідомив він.

"Хіба можна зробити щось позитивне - організувати, вкласти кошти і зробити красиво без влади? Ні. Давайте будемо координувати наші дії (з міською владою — УНІАН), давайте будемо робити так, щоб все, що можливо для Києва, було нашою спільною справою. Таке завдання цілком обґрунтовано", - вважає Л.Кравчук.

Учасники установчих зборів Громадянського форуму Києва також створили 8 робочих груп, в рамках яких будуть розроблятися проекти з розвитку української столиці.

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, якого також було запрошено на форум, заявив про готовність співпрацювати з Громадським форумом Києва. "Якщо ми не запитаємо у киян, які вони бачать проблеми і перспективи і як вони готові брати у цьому участь - це буде проект, який не буде об`єднуючим і не буде мати позитивного результату. Така ініціатива назріла не тільки з боку громади, це й об`єктивна потреба самої влади - обговорювати найактуальніші проблеми на самому широкому міському загалі", - сказав він.

О.Попов також розраховує, що найближчим часом київська влада разом з Громадянським форумом Києва зможуть реалізувати спільні проекти.