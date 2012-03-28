Київ, 28 березня. УНІАН. У Деснянському районі впроваджується пілотний проект з надання послуг по реєстрації місця проживання, видачі або переоформленню національного паспорту.

Про це УНІАН повідомили в Деснянській РДА.

Зареєструвати місце проживання, отримати або переоформити національний паспорт тепер можливо у Центрі надання адміністративних послуг. На виконання завдань Національного плану дій на 2012 рік та ініціатив Президента України по підвищенню якості надання адміністративних послуг наприкінці березня розпочнеться реалізація пілотного проекту з надання послуг по реєстрації місця проживання, видачі або переоформленню національного паспорту у Центрі надання адміністративних послуг Деснянського району.

Проект, який реалізується Державною міграційною службою та Київською міською державною адміністрацією спільно з Координаційним центром з упровадження економічних реформ при Президентові України, покликаний якісно поліпшити надання відповідних послуг за рахунок забезпечення зручного графіку прийому та видачі документів, кращої поінформованості споживачів про умови надання послуг, скорочення до мінімуму часу очікування у черзі. Крім того, у приміщенні Центру будуть створені умови для надання всіх необхідних супутніх послуг – здійснення передбачених законодавством платежів, фотографування тощо.

Наступними кроками в рамках проекту стане спрощення на законодавчому рівні процедур надання зазначених послуг, створенню умов для прийому у Центрі документів з оформлення паспорта громадянина для виїзду за кордон, поширення досвіду Києва на інші міста України.