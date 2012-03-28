- Чи можу я бути повторно направлена службою зайнятості на навчання, якщо раніше перебувала на обліку, як безробітна та навчалася?
12:00, 28 березня 2012Київ
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Начальник відділу організації професійного навчання Київського міського центру зайнятості Тетяни Пянтак:
- Якщо людина вже була приватним підприємцем (з нашою допомогою чи без неї), тільки через 2 роки він має право звернутися до нас за допомогою на відкриття власної справи. В 2012 році Київський міський центр зайнятості організовує навчання безробітних громадян для подальшого зайняття в сфері малого та середнього підприємництва на базі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Навчання проводиться за двома напрямками: «Вступ в мале підприємництво» або «Основи підприємницької діяльності».
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