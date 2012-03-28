- Чи можу я бути повторно направлена службою зайнятості на навчання, якщо раніше перебувала на обліку, як безробітна та навчалася?

Начальник відділу організації професійного навчання Київського міського центру зайнятості Тетяни Пянтак:

- Якщо людина вже була приватним підприємцем (з нашою допомогою чи без неї), тільки через 2 роки він має право звернутися до нас за допомогою на відкриття власної справи. В 2012 році Київський міський центр зайнятості організовує навчання безробітних громадян для подальшого зайняття в сфері малого та середнього підприємництва на базі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Навчання проводиться за двома напрямками: «Вступ в мале підприємництво» або «Основи підприємницької діяльності».

