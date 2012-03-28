У Дніпровському районі впроваджується 11 експериментальних освітніх програм регіонального рівня

Київ, 28 березня. УНІАН. В закладах освіти Дніпровського району впроваджується 11 експериментальних програм регіонального рівня та 6 всеукраїнського рівня.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Дніпровської РДА, про це заявив начальник управління освіти райдержадміністрації Василь Ільєнко на спільному засіданні колегії РДА та Громадської ради.

"Це другий показник серед 10 районів столиці", - сказав В. Ільєнко.

За його словами, на міському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт район у 2011 році виборов 225 призових місць, а також перехідну почесну відзнаку "Золота сова" і почесний кубок "За результативну роботу з обдарованою молоддю".

В.Ільєнко зазначив, що про популярність та авторитет закладів освіти Дніпровського району свідчить той факт, що з 27 918 учнів майже 3,5 тисячі є мешканцями інших районів Києва. "Це третій показник після Печерського та Шевченківського районів", - уточнив він.

За інформацією управління освіти Дніпровської райдержадміністрації, на базі навчальних закладів у районі діє понад 400 гуртків, 263 спортсекції, 72 творчих об’єднання, які відвідують 20 тисяч юних дніпровчан.

Утім, за словами В. Ільєнка залишається проблемною ситуація з питанням оздоровлення дітей. Адже вже декілька останніх років не виділяються кошти на виїзні табори, а оздоровлення дітей здійснюється лише за рахунок пришкільних таборів. Однак і тут фінансування значно менше від потреби – 21 тис. грн, а необхідно 400 тис. грн.

