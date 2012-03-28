Орендні плати для майстерень митців Києва будуть врегульовані

Київ. 28 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов буде ставити перед міською радою Києва питання про врегулювання орендних плат за приміщення майстерень для художників.

Про це глава столичної адміністрації повідомив сьогодні в розмові з радником Президента України Ганною Герман, поінформували УНІАН у її прес-службі.

«Ми також домовилися, – повідомила Г.Герман, – що на наступному тижні О.Попов зустрінеться з головами творчих спілок України, і ми разом виробимо ефективні підходи до тих проблем, які турбують творчі колективи».

Г.Герман також зазначила, що Президент України Віктор Янукович теж планує зустрітися з головами національних творчих спілок.

«Ми будемо допомагати творчим людям вирішувати ті питання, які не вирішувалися десятиліттями», – додала радник Президента.

На запитання кореспондента УНІАН, чи в розмові з главою столичної адміністрації порушувалося тема ймовірного закриття Музею Михайла Булгакова в Києві, Г.Герман відповіла: «Олександр Попов запевнив, що Музей Булгакова відкриється за кілька днів. Роботи з впорядкування вулиці, на якій він розташований, будуть прискорені».

Як повідомляв УНІАН, Комісія Київради з питань культури і туризму не підтримала ідею Головного управління комунальної власності Києва приватизувати і продати творчі майстерні Національної спілки художників на Андріївському узвозі, 36-А.

Голова цієї комісії Олександр Бригинець зазначив, що на засіданні комісії представники ГУ комунальної власності повідомили, що художникам спілки, які мають майстерні у зазначеній будівлі, були запропоновані альтернативні приміщення в інших районах Києва.

«Безумовно, забудовники можуть домовитись з кількома художниками, дати їм гроші чи нові майстерні, і відселити їх подалі від узвозу. Але це не справа кількох художників, у яких, як і в кожного з нас, може не вистачити сил боротися, Андріївський узвіз – це справа всього міста, унікальна мистецька вулиця, яку влада намагається перетворити на фешенебельний торговельно-офісний центр. Хтось спитав киян, чи згодні вони втрати останній комплексний осередок культури у Києві?», - наголосив О.Бригинець.

Депутат поінформував, що зазначене звернення управління щодо включення до Програми приватизації комунального майна територіальної громади Києва на 2011-2012 роки шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом нежилих приміщень на вул. Андріївський узвіз, 36-А, вже розглядалось на засіданні комісії Київради з питань власності, за рішенням якої питання було направлене на розгляд комісії з питань культури і туризму для надання висновків і пропозицій.