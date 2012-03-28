Будівництво сміттєпереробного комплексу запропонують інвесторам

Київ. 28 березня. УНІАН. До уваги учасників Київського інвестиційного форуму запропонують проект будівництва першого сміттєпереробного комплексу у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, будівництво такого комплексу передбачене Стратегією розвитку Києва до 2025 року та Національним проектом «Чисте місто».

Реалізація проекту дозволить комплексно вирішити проблему забруднення навколишнього природнього середовища побутовими відходами та зменшити обсяги захоронень на полігонах і звалищах без попередньої переробки.

Серед основних завдань програми – збільшення глибини переробки твердих побутових відходів до 50% та використання їх як альтернативного палива.

Зазначеним інвестиційним проектом передбачено створення сучасного комплексу з переробки твердих побутових відходів та впровадження інноваційних технологій потужністю 300 тис. тонн. Комплекс планується розмістити в Обухівському районі на території, прилеглій до полігону № 5.

Попередньо визначена сума інвестицій - близько 1 млрд. грн. Фінансування будівництва буде розподілено між державним, місцевим бюджетами та коштами інвесторів. Частка приватних коштів у фінансуванні будівництва комплексу складатиме не менше 70%.

Моделлю співпраці передбачено, що в рамках проекту «Чисте місто» буде забезпечено розробку техніко-економічного обґрунтування проекту, місцева влада забезпечить виділення земельної ділянки та надання дозвільної документації, а також сформує угоду про державно-приватне партнерство. Інвестором буде профінансовано будівництво та здійснюватиметься експлуатація заводу.

Як зазначив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, проблема поводження з твердими побутовими відходами актуальна для Києва. В Україні працюють лише 2 застарілих сміттєспалювальних заводи в Києві і Дніпропетровську.

“Сьогодні 95% відходів захоронюється без переробки. Отже, те, що столицю України визначено пілотним регіоном Національного проекту «Чисте місто» дуже важливо для розвитку Києва. Перший сміттєпереробний завод побудують саме для потреб столиці. Це дозволить нам вирішити нагальну проблему захоронення побутових відходів та створити систему ефективного поводження зі сміттям», – прокоментував О.Мазурчак.

Як нагадують в КМДА, Київський інвестиційний форум, організований міськадміністрацією, Фондом «Ефективне управління» та виданням Financial Times, відбудеться 29 березня. Метою проведення форуму визначено презентація інвестиційного потенціалу Києва і конкретних проектів. Участь у форумі підтвердили близько 300 учасників із 15 країн світу.