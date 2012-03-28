Без тепла залишилась адмінбудівля Дніпровського райуправління освіти
«Київенерго» відключило за борги
Київ. 28 березня. УНІАН. Фахівці ПАТ «Київенерго» відключили від теплопостачання за борги адміністративну будівлю Дніпровського районного управління освіти на вулиці Серафимовича, 3-а.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті корпоративних комунікацій «Київенерго»
Борг райвно за спожиту теплову енергію станом на 27 березня становить 14,7 млн. грн., йдеться у повідомленні.
Про відключення споживач був повідомлений у встановленому порядку – за 3 дні, зазначили в енергокомпінії.
«Ми вдалися до відключення як до крайнього заходу припинення безоплатного споживання тепла. Можливо, райвно, прикриваючись школами та дитячими садками, не розраховувало на відключення, накопичуючи борги. Тому навчальні заклади, як соціальні об`єкти, залишаються з теплом, а адмінприміщення самого райвно відключене. Щойно борг буде сплачений або хоча б складений графік його погашення, тепло буде підключене», – повідомив директор СВП «Енергозбут» ПАТ «Київенерго» Олексій Савенков.
За даними компанії, загальний борг споживачів за тепло перед «Київенерго» станом на 1 березня склав 1,86 млрд. грн. У зв`язку з цим компанія повідомила бюджетні та госпрозрахункові організації про відключення у випадку непогашення боргів.
«Заборгованість споживачів призводить до того, що «Київенерго» не може своєчасно розраховуватися за газ, спожитий на виробництво тепла», - підкреслюється в повідомленні.