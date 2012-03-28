1 квітня відбудеться перший Київський фестиваль гумору

Київ. 28 березня. УНІАН. 1 квітня відбудеться перший Київський фестиваль до Дня гумору «Київ – столиця здорового гумору».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на начальника Головного управління сім’ї, молоді та спорту Володимира ВОВКА, фестиваль пройде на Хрещатику.

Згідно із затвердженою програмою фестивалю, на великій сцені на сходах будівлі КМДА відбудеться концерт гумористичних номерів студентських колективів і виконавців естрадного жанру. Позитивний настрій глядачам створюватимуть виступи шкільного та студентського КВК, театралізовані вистави СТЕМ та виконавці оригінального жанру.

У творчому містечку, що працюватиме поряд, на гостей свята чекатиме алея шаржів, гумористичних газет, а також виставка-продаж гумористичних сувенірів. Охочі зможуть взяти участь у різноманітних майстер-класах і творчих майстернях.

Спортивне містечко запросить до участі у міні-чемпіонатах із нетрадиційних видів спорту, а також у конкурсах та розіграшах.

Для наймолодших учасників організатори передбачили «Дитяче містечко», де малеча зможе взяти участь у конкурсі малюнка та ярмарку розваг з кривими дзеркалами, батутами та інтерактивними іграми.

У студентському містечку глядачів розважатимуть креативними флешмобами. Команди кожного вищого навчального закладу столиці також готують розіграші.

На малій сцені, що також буде відкрита в центрі міста, киянам запропонують вгадати мелодію, а також заспівати у гумористичному караоке. На цьому ж майданчику глядачів веселитимуть виступи клоунів та інші циркові номери. Тут відбудеться урочисте нагородження переможців конкурсів.

Організатор фестивалю гумору – Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту. Захід проводиться за підтримки КМДА. Партнери фестивалю: МГО «Київський КВК», БО «Ліга меценатів гуманного дитинства», ЮНІСЕФ, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв.