- Я вже рік шукаю роботу.Боюсь звернутися до центру зайнятості через стереотипи, що вакансії служби зайнятості здебільшого – продавчині, прибиральниці, офіціантки… А от за моїм фахом у вас можна знайти роботу, яка б ще й до всього гідно оплачувалась?

Начальник відділу організації професійного навчання Київського міського центру зайнятості Тетяни Пянтак:

- Протягом січня-лютого поточного року від столичного центру зайнятості надійшло для роботодавців близько 20 тисяч вакансій від понад 3 тисяч підприємств різних форм власності. Причому 44% вакансій – посади службовців, і тільки 39% - робітничі напрямки. Тобто ми можемо запропонувати близько 9 тисяч вакансій (44%) для людини з базовою вищою освітою. Я думаю, що 10 вакансій філолога серед них точно знайдуться. До речі, у нас в першу чергу працевлаштовуються люди саме з освітою, вакансії з фахом швидше укомплектовуються...