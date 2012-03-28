Проект реконструкції «хрущовок» згодом реанімують

Київ. 28 березня. УНІАН. Влада Києва не відмовилась від проектів реконструкції «хрущовок», але вважає можливим їх реалізацію лише після того, як громадянам знову стане доступне кредитування. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак в інтерв’ю журналістам. «Стосовно «хрущовок» – це питання не знято, воно трошки пересунуто в часі», - сказав профільний заступник голови КМДА. За словами О.Мазурчака, необхідність прискорення процесу реконструкції «хрущовок» диктує попит на житло: «Якби сьогодні був попит, який був три роки назад, до кризи, коли люди мали можливість залучати кредитні кошти на покупку квартир… Тоді було багато інвесторів, які готові були вкладати кошти в реконструкцію житла. При тому дорого було тягнути мережі і освоювати нові території. І було набагато простіше реконструювати житло застаріле». Він зазначив, що на сьогодні цих інвесторів немає, тому що згорнуті програми кредитування. «Як тільки піде питання кредитування, стане на новий рівень, вийде держава, які і вся Європа з кризи, ми повернемось до питання реконструкції «хрущовок», - запевнив О.Мазурчак. Водночас він звернув увагу, що на сьогоднішній момент місто інтенсивно будує, і нагадав, що в минулому році було побудовано 1,5 млн. кв. м. житла, і цього року в Києві буде не менше житла побудовано.