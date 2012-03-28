2,8 млрд. грн. боргу по різниці в тарифах покриють з держбюджету

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи передбачені в бюджеті міста кошти на погашення різниці в тарифах за комунальні послуги, зокрема, з водопостачання.

«В бюджеті Києва закладена дуже незначна сума коштів на погашення різниці в тарифах. Її недостатньо. Це близько 20 млн. грн. Але треба розуміти, що головна різниця в тарифах, яка є сьогодні по «Київенерго» – це 2 млрд. грн., різниця в тарифах, яка підтверджена – більше 800 млн. грн. – по «Київводоканалу». Це різниця в тарифах, яка буде погашуватись за рахунок державного бюджету», - підкреслив О.Мазурчак.

Водночас, за його словами, є окреме питання щодо різниці в тарифах, яка склалася в ОСББ та в ЖЕКах після останнього підвищення тарифу на холодну воду. «Я думаю, що при коригуванні бюджету в травні в нас з’явиться додатковий фінансовий ресурс. Ми передбачимо покриття затрат у зв’язку з різницею в тарифах», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня голова КМДА Олександр Попов заявив, що міська держадміністрація шукає джерела фінансування для погашення заборгованості з різниці в тарифах на холодну воду, що до кінця року становитиме 50 млн. грн. в разі збереження для населення нинішньої ціни за воду.

“Це приблизно 50 млн. грн. до кінця року. Щодо того, з яких джерел покриватиметься, - це окреме питання і ми його зараз вивчаємо. Але тарифи піднімати не будемо поки”, - сказав голова КМДА.

Довідка УНІАН. В Україні з 1 березня в середньому на 7,8% підвищилися тарифи на водопостачання і водовідведення для населення. Таке рішення 10 лютого прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

1 березня О.Попов заявив, що Нацкомпослуг неправомірно ухвалив рішення про підвищення цін на воду, оскільки для запровадження нових тарифів місцевим органам влади необхідний певний час.

«По-перше, воно нас ставить у непередбачені законом умови. Я маю на увазі, що ми маємо протягом певного часу попередити киян, опублікувати тарифи, проаналізувати. Цей процес займає 1,5-2 місяці. Нас ставлять перед фактом, що вчора ввели тарифи, а сьогодні треба їх підняти», - підкреслив він.