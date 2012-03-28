Скоро на трамвайні лінії вийде новий рухомий склад

Київ. 28 березня. УНІАН До Великодня столична влада обіцяє випустити новий склад на лінію швидкісного трамвая, а до Дня Києва на вулицях з`являться вже близько 10 нових трамвайних вагонів місцевого виробництва.

Як повідомила газета “Хрещатик”, про це розповів голова КМДА Олександр Попов. «Перші трамвайні вагони вже до Великодня вийдуть на лінію швидкісного трамвая на Борщагівці. До Дня міста ми плануємо випустити на лінії ще близько 10 вагонів свого, київського, виробництва. До кінця року їх буде декілька десятків і ці плани реальні”, - сказав О.Попов.

Він зазначив, що важливим моментом є те, що існує джерело фінансування такої програми, що працюють над проектом київські підприємства.

“Ми зацікавлені, щоб проект був не тільки продовжений в цьому і наступному році, а щоб він отримав більш широкий розвиток. Адже ми не тільки створюємо робочі місця, а й покращуємо якість обслуговування населення »- зазначив він.

О.Попов також розповів, у скільки місту обходиться новий транспорт. «Мінімальна ціна одного вагона, одинарного, - 4 800 тис. грн. Якщо це дві секції, то близько 8 млн. грн., навіть до 9 мільйонів. Тому, це досить вартісний проект »- відзначив О.Попов.