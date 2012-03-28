В Печерському районі на базі НТУ відкрито філію Київського молодіжного центру праці

09:25, 28 березня 2012
Київ
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Найактуальніше на сьогодні питання - працевлаштування молодих спеціалістів

Київ, 28 березня. УНІАН. В Печерському районі столиці на базі Національного транспортного університету відкрито філію Київського молодіжного центру праці.

Як повідомили УНІАН в Печерській райдержадміністрації, про це йшлося на нараді-семінарі з питань реалізації державної молодіжної політики через органи студентського самоврядування.

Захід був ініційований Печерською РДА спільно з Головним управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

В семінарі-нараді взяли участь члени районної студентської ради - лідери студентського самоврядування вищих навчальних закладів Печерського району, які піднімали питання, що турбують сучасну молодь: шляхи реалізації молодіжної політики в районі; студентське самоврядування та розвиток міжнародних зв’язків; організація культурного дозвілля молоді; залучення студентської молоді до реалізації соціальних проектів та інші.

Захід проводився з метою налагодження плідної співпраці з керівництвом вищих навчальних закладів у вирішенні питань, пов`язаних з розвитком студентського самоврядування, працевлаштуванням студентів, залученням молоді до заходів, що проводяться міською владою, підтримкою талановитої та обдарованої молоді на прикладі Печерського району.

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