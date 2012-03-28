На реалізацію проекту «Київ-Сіті» планують залучити 1-2 млрд. дол.

Київ. 28 березня. УНІАН. За попередніми оцінками, проект будівництва міжнародного ділового району «Київ-Сіті» передбачає залучення іноземних інвестицій у розмірі 1-2 млрд. дол. США.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, проект презентують на першому Київському інвестиційному форумі 29 березня.

Реалізація проекту «Київ-Сіті» запланована ініціативою «Центр поруч з домом» Стратегії розвитку Києва до 2025 року, яка передбачає поліцентричний розвиток міста та створення сучасної бізнес-зони поза історичним центром столиці – наближення місць роботи до місць проживання. Проект створення «Київ-Сіті» затверджено складовою Національного проекту «Місто майбутнього» та включено до Державного реєстру національних проектів.

Передбачено, що новий район забезпечить українській столиці імідж міста, орієнтованого на ділову активність та виступить каталізатором стійкого розвитку Києва. Новий багатофункціональний міський район встановить нові стандарти екологічності та якості життя, забезпечить місто сучасними та доступними офісними приміщеннями зі супутньою інфраструктурою світового рівня (торговими приміщеннями, готелями, приміщеннями для конференцій, масових заходів, спортивними закладами).

Планується, що до розробки архітектурної концепції будівель «Київ-Сіті» будуть залучені відомі українські та міжнародні архітектори, це забезпечить високі стандарти та унікальність архітектурних рішень. Уже зараз міжнародними консультантами – компанією DTZ, яка буде здійснювати розробку та тестування детальної комерційної концепції, – пропонується, що ключовими компонентами проекту будуть офісні приміщення з великою площею поверху – малоповерхові та середньоповерхові офісні центри.

Для розміщення району розглядається 5 ділянок площею від 100 га до 240 га, що дозволяє створити на кожній з них збалансований багатофункціональний комплекс, котрий відповідатиме вимогам сталого розвитку. У результаті проведення робіт з вивчення та оцінки територій буде отримано висновок щодо переваг та недоліків кожної із запропонованих ділянок та визначено пріоритетний будівельний майданчик. На сьогоднішній день для розміщення бізнес-району «Київ-Сіті» розглядаються земельні ділянки на Дніпровській набережній (140 га), Осокорках-Північних (150 га), у районі Одеської площі (240 га), Нижньої Телички (160 га) та озера Вирлиця (110 га).