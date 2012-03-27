Проект метро на Троєщину розробить Київметропроект

Київ. 27 березня. УНІАН. Київметропроект отримав завдання на розробку проекту будівництва метро на Троєщину.

Про це повідомив народний депутат України, голова ради об’єднання громадян «За Троєщину!» Валерій Борисов, інформує прес-служба об’єднання.

В.Борисов наголосив, що розмови про будівництво четвертої гілки ведуться вже давно, але до цього часу не було розроблено жодного реального проекту.

«Я бачив кілька, так би мовити, малюнків, але лише в цьому році Київметропроект отримав завдання на розробку проектно-кошторисної документації. Думаю, що цю роботу буде завершено у поточному році, максимум у першому кварталі наступного, і Київметробуд зможе розпочати будівельні роботи. Тож за 3,5 – 4 роки на Троєщині відкриють перші станції», – сказав В.Борисов.

Також він нагадав, що лінія метро повинна пройти по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу та з’єднати Троєщину з центром міста. Щодо того, буде це підземне чи наземне метро та по якій вулиці воно має пройти, наразі тривають дискусії.

«Троєщинці дуже давно чекають метро, тому, вирішуючи питання, яке метро будувати, необхідно подумати в першу чергу про них. Моя особиста точка зору як людини, котра розуміється на будівництві: метро має бути підземним, неглибокого залягання. Так можна максимально знизити шуми, які виникають під час руху поїздів», – наголосив нардеп.

В повідомленні ОГ «За Троєщину!» зазначається, що у минулому році під час розгляду державного бюджету на 2012 рік за ініціативи В.Борисова було внесено поправку, відповідно до якої назву бюджетної програми «Здійснення Києвом столичних функцій» було доповнено словами «у тому числі будівництво метрополітену до житлового масиву Троєщина».