Оголошено конкурс програм місцевого самоврядування

Київ. 27 березня. УНІАН. У Києві оголосили конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Протягом місяця з 30 березня до 30 квітня 2012 року, кожен з ОСНів столиці, що має статус юридичної особи, а отже і власний рахунок, може стати учасником конкурсу. Для цього потрібно подати власну ініціативу за одним із 9-ти напрямків у вигляді проекту або програми до Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

Саме це управління надаватиме киянам консультації щодо конкурсу, на нього також покладено функції реєстрації та узагальнення проектів-учасників.

У конкурсі візьмуть участь проекти за напрямками: розвиток ОСН; освітнє, наукове, інформаційне забезпечення; удосконалення механізму контролю за наданням житлово-комунальних послуг населенню; соціальний захист; підтримка, становлення та розвиток молоді; підтримка освіти та виховання; підтримка здорового способу життя; провадження та розвиток національної культури; удосконалення механізмів провадження громадського

порядку та охорони довкілля.

Бюджет такої ініціативи залежить від кількості членів ОСН. Так, проект об’єднання, до якого входить до 1 тисяч осіб, може претендувати на 15 тис. грн., 1-5 тисяч мешканців відповідно – на 35 тис. грн., 5-10 тисяч осіб – 50 тис. грн., 10-20 тисяч осіб – 80 тис. грн., найбільш велелюдні ОСНи можуть пропонувати ідеї з бюджетом у 85 тис. грн. Загалом же на конкурс передбачено виділити понад 1 млн. 200 тисяч гривень.

«Ми хочемо створити принципово нову систему влади, у якій значну роль відведено органам місцевого самоврядування, а також громадським організаціям. Важливо, щоб ініціатива щодо розширення повноважень та напрямків роботи ОСНів надходила саме від людей. Тому сьогодні ми оголосили конкурс, аби акумулювати пропозиції від киян та у подальшому використати їх у нашій спільній роботі», – прокоментував старт конкурсу голова КМДА Олександр Попов.

Як відзначають в КМДА, відповідне рішення про проведення конкурсу ще минулого року прийняла Київська міська рада. Це один із етапів адміністративної реформи у Києві, яка передбачає не лише зменшення кількості чиновників та спрощення системи міської влади, а й передачу частини функцій саме громаді.

Нині у столиці зареєстровано 96 ОСН, 87 з них мають статус юридичних осіб, а 67 ОСНів уже отримували бюджетне фінансування для реалізації власних проектів.